Mai pleaca un CAPITAN de la Dinamo! Nedelcearu, in RUSIA! Cu cine semneaza

Dinamo mai renunta la un jucator important in aceasta iarna!

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio

Dupa Anton, Filip si Rivaldinho, Nedelcearu si-a gasit si el echipa in strainatate! Nedelcearu va semna cu Ufa, locul 6 in prima liga din Rusia!



Fundasul central in varsta de 21 de ani a jucat 21 de meciuri in acest sezon si a marcat de doua ori. Nedelcearu a fost capitan luni seara la Chiajna, in absenta lui Hanca din primul 11. Aparatorul era cel mai vechi jucator din lotul lui Dinamo. Nedelcearu e un produs 100% al centrului din Stefan cel Mare. Dinamovistul va fi coleg la Ufa cu fostul atacant al Astrei, Kehinde Fatai, si cu Catalin Carp. moldoveanul trecut pe la CFR, Steaa si Viitorul.