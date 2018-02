BREAKING NEWS | Cristi Borcea a fost achitat! Judecatoarea Geanina Terceanu, condamnata definitiv la 7 ANI DE INCHISOARE

Cristi Borcea a fost achitat in cel de-al doilea dosar pe care il avea.



Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Cristi Borcea a fost achitat in dosarul "Mita pentru judecatoare", dosar disjuns din "Dosarul Transferurilor". Doi avocati implicati si ei in acest caz au fost, de asemenea, achitati.



Judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata definitiv la 7 ani pentru luare de mita in "Dosarul Transferurilor".



Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis si confiscarea sumei de 185.000 de euro, bani pe care fratii Becali i-ar fi dat judecatoarei Geanina Terceanu.