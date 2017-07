BREAKING NEWS! Craiova a facut transferul verii! Andrei Ivan a fost vandut azi de olteni

Andrei Ivan a fost transferat azi.

Andrei Ivan a fost vandut astazi de CSU Craiova la Krasnodar. Rusii au platit 4 milioane de euro pentru mijlocasul Craiovei, un record pentru club si unul dintre cei mai scumpi jucatori vanduti vreodata din Liga I.

"Andrei Ivan, copilul rasfatat al stiintei, a semnat pentru 5 ani cu FC Krasnodar

Cariera lui se confunda cu renasterea stiintei: la 15 ani si 9 luni, Andrei Ivan juca primul meci in tricoul Universitatii, intr-un amical cu Clinceni. Era vara lui 2013. De atunci, Ivan si stiinta au crescut impreuna.

A inscris primul gol pentru Universitatea intr-un derby de totul sau nimic cu Târgu Mures, in liga secunda. Tot atunci a facut pentru prima oara si saltul pe care deja l-a patentat si l-a facut celebru. De atunci, reusitele au curs: 19 goluri si 13 assist-uri are Ivan, in cele 101 meciuri jucate pentru stiinta. Unul dintre goluri a fost marcat chiar la debutul lui in Liga I, contra FCSB, in Ghencea.

Ivan cel Groaznic nu ajunge oriunde, ci la una dintre fortele primei ligi din Rusia. FC Krasnodar a perfectat deja alte 7 transferuri, in aceasta vara, iar in acest sezon in care si-au si inaugurat una dintre cele mai frumoase arene (pe care se vor disputa si meciuri de la Cupa Mondiala 2018) se anunta o candidata puternica la titlu. De altfel, de la promovarea pe prima scena, Krasnodarul nu a terminat niciodata mai jos de locul 4 in campionat. Asadar, Ivan ajunge la o echipa unde nu doar ca va juca, ci o va face in cele mai prestigioase competitii europene.", scrie pe site-ul oficial al Craiovei.