Becali pune ANTRENOR la alta echipa! A trimis si 4 jucatori GRATIS la club

Gigi Becali se implica la o echipa din liga a 2-a!

Academica Clinceni l-a imprumutat pe pustiul Paul Szecui (17 ani) si a ajuns la 4 jucatori luati de la Steaua in acest sezon. Atat Szecui, cat si Niga, Simion sau Vlad Mihalcea vor fi platiti in continuare de Becali. Cliceniul nu mai are bani de salarii si se va contranta pe promovarea tinerilor. Clubul asteapta si propunerea lui Becali pentru banca tehnica, scrie Liga2.ro. Principalul din tur, Erik Linkar, a plecat in Liga 1, la Juventus, unde va lucra alaturi de Marius Baciu.

Cliceniul a avut un sezon de toamna peste asteptari. E pe 6 in B dupa 21 de etape, cu 35 de puncte, la 7 distanta de locul care trimite la barajul de promovare.