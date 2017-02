BREAKING NEWS | Becali: "MM s-a imbatat inaintea meciului, nu a mai ajuns la stadion. A crezut ca-l dau afara"

Gigi Becali a confirmat la Sport.ro informatiile despre episodul betiei de la Zurich, cand MM Stoica nu a mai reusit sa ajunga la meci.

Gigi Becali a povestit la Sport.ro ca Laurentiu Reghecampf nu ar fi fost implicat in betia de la Zurich, inaintea meciului din Europa League, ci doar MM Stoica.

Mai mult, MM s-a temut ca va fi dat afara de la Steaua dupa acel episod, insa Becali spune ca l-a iertat.

"Am stiut imediat a doua zi ce s-a intamplat la Zurich. Reghe nu a fost implicat, ci MM a fost implicat. Laurentiu a stat pana la ora 2 si a plecat. MM ar fi baut in camera, am inteles, ca nu a mai venit si la meci. Reghe nu a fost implicat si jucatorii nu au avut treaba, ei erau in camere."

"Reghe nu a fost implicat. Reghe, daca era implicat, era grav. Stiu tot ce s-a intamplat, presa mai exagereaza, dar e normal sa faca asta. MM e prietenul meu, ii era teama ca il dau afara, nu pot sa-l dau afara ca a gresit o data in viata lui. El vine si dupa condamnarea aia, cum voi putea sa fac asta. El mi-a zis ca vrea sa stea toata viata langa mine. Ce sa-i zic? Ca nu mai poate sa stea ca a baut?", a spus Becali la Sport.ro