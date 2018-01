Breaking news! Becali a primit oferta pentru Gnohere! Cine il vrea pe 'Bizonul' Stelei

Golgeterul stelistilor ar putea parasi Liga 1 in aceasta iarna!

Jurnalistul belgian Sacha Tavolieri, apropiat de Gnohere, anunta ca 'Bizonul' are oferta din Turcia! Clubul interesat de Gnohere incearca sa-l imprumute pana la vara, apoi sa-l cumpere definitiv in cazul in care va confirma! Sursele www.sport.ro sustin ca echipa interesata de Gnohere este Akhisar, locul 12 dupa 17 etape in Turcia.

Gnohere, 29 de ani, a marcat 16 goluri pentru echipa lui Dica de la startul sezonului si i-a luat fata lui Denis Alibec in echipa de start. Francezul a fost cumparat de la Dinamo cu 250 000 de euro acum fix un an. Becali i-a oferit un contract de 15 000 de euro pe luna si 50 000 de euro la semnatura.