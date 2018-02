Bratu vrea REVOLUTIE la Dinamo si mizeaza pe "cateii tineri". Ce jucatori vrea sa bage in primul 11

Bratu are experienta cu jucatorii tineri, dupa ce a pregatit echipa secunda a lui Dinamo, dar si nationala U18.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Florin Bratu vrea sa demareze adevaraul proiect "New Dinamo". Noul antrenor din Stefan cel Mare spune ca le va da credit tinerilor daca acestia il vor impresiona la antrenamente.

Robert Moldoveanu, atacant de 18 ani, Ion Gheorghe, mijlocas de aceeasi varsta, ori Ricardo Grigore, fundas central ajuns la varsta majoratului, sunt fotbalistii pe care ar putea miza.



"Daca ii vad ca se descurca la antrenamente, se schimba treaba si pot aparea in echipa. Daca vor merita, ii bag titulari!

Mie mi s-a spus sa evaluez lotul in aceste etape, iar din vara se vor aduce jucatori in functie de necesitatile pe care eu le consider", a spus Bratu la Digi.