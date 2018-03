Bratu, dupa ce Rat a inceput antrenamentele cu Dinamo: "Doar atat pot sa spun in privinta lui!" De ce nu a venit mai devreme in "Stefan cel Mare"

Razvan Rat si-a reziliat contractul cu Rayo Vallecano si si-a dat acordul sa revina in Liga 1.

Internationalul roman a ales sa se antreneze cu Dinamo in aceasta perioada. Florin Bratu, noul antrenor al "cainilor" este fericit ca are un fotbalist cu experienta la antrenamente, insa deocamdata nu-l ia pe Rat in calcule pentru partidele oficiale.



"Ne stim de 20 de ani, am fost colegi la juniori, iar Razvan a ales sa antreneze cu noi. L-am primit cu bratele deschise, iar jucatorii au fost placut surprinsi sa se pregateasca alaturi de un fotbalist cu peste 100 de meciuri la nationala Romaniei. Deocamdata, eu ma gândesc doar la meciul de la Craiova, din Cupa Romaniei, unul extrem de important pentru noi. Rat deocamdata doar se pregateste cu noi, atat pot sa spun in privinta situatiei lui", a declarat Florin Bratu pentru DigiSport.

Rat s-a aflat in discutii cu Dinamo pentru o revenire inca din mandatul lui Vasile Miriuta, insa fostul antrenor din "Stefan cel Mare" nu a fost de acord cu venirea fundasului in varsta de 36 de ani.