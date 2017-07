Abramovici nu se uita la bani si face ORICE pentru Conte! LINISTE pe banca: i-a marit salariul fara sa-i propuna prelungirea contractului

Conte nu mai are niciun motiv sa fie nemultumit. Roman Abramovici i-a dat o prima uriasa de titlu: un nou contract, cu un salariu consistent marit.

Datele financiare n-au fost dezvaluite oficial, insa Conte va castiga aproape 5 milioane in plus pana in 2019. Acordul nu i-a fost extins, ci doar imbunatatit. Contractul sau s-ar fi incheiat oricum peste 2 ani.



"Sunt foarte fericit ca am semnat un nou contract cu Chelsea. Am muncit mult in primul nostru an si am ajuns la o performanta fantastica, sunt foarte mandru de asta. Acum trebuie sa muncim si mai mult ca sa ramanem in top", a spus Conte pentru site-ul oficial al lui Chelsea.

Englezii au facut anuntul legat de noua intelegere intr-un moment in care Conte transmitea ca e tot mai nemultumit pe Stamford Bridge.