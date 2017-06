Botosani transfera de la Rangers! :) A semnat cu un atacant argentinian

FC Botosani continua sa investeasca in jucatori din America de Sud!

Dupa Cabrera, Endrick sau Willie, Botosaniul mai incearca o data. L-a luat de la Rangers de Talca din Chile pe atacantul Esteban Ciaccheri. Varful de 26 de ani a fost imprumutat un an. Argentinianul poate fi cumparat definitiv vara viitoare, in cazul in care confirma in Moldova. In ultimii 4 ani, Ciaccheri a fost imprumutat la mai multe echipe din Argentina. Ultima sa experienta, la Rivadavia, a fost un succes. Fotbalistul a marcat 14 goluri in 31 de meciuri!