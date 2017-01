Botosani si-a vandut golgheterul! Unde a ajuns Fulop, dupa ce a marcat 7 goluri in Liga I

Liga I ramane fara un alt golgheter.

Golgheterul echipei de fotbal FC Botosani, Istvan Fulop, va parasi lotul, urmand sa evolueze, din primavara, la formatia ungara de prima liga Diosgyori VTK, a declarat, pentru Agerpres, presedintele AFC Botosani, Cornel Sfaiter.

Potrivit acestuia, transferul lui Fulop s-a realizat pentru o suma de 70.000 de euro.

''E o pierdere pentru FC Botosani, pentru ca Fulop a fost un jucator care a dat totul pentru FC Botosani'', a afirmat sfaiter.

Mijlocasul Istvan Fulop, in varsta de 27 de ani, s-a transferat la FC Botosani in 2012, unde a jucat ca mijlocas. In actuala editie de campionat, acesta a marcat sapte goluri pentru gruparea botosaneana.

FC Botosani i-a pierdut in aceasta pauza competitionala si pe lituanianul Deivydas Matulevicius, care s-a transferat la Mouscron, in Belgia, dar si pe Victoras Astfafei, care s-a transferat in Malaezia.

De asemenea, fundasul dreapta Radoslav Dimitrov va parasi echipa din Botosani, urmand sa plece fie in Ungaria, fie la CS Universitatea Craiova.

In urma cu cateva luni, Fulop si-a depus actele pentru cetatenia maghiara si a anuntat ca e gata sa joace pentru nationala Ungariei.

Sursa: Agerpres