Botosani i-a fixat pretul lui Golofca: 1 MILION de euro! Mesaj pentru Becali: "E obraznicie ce face el!"

Oferta lui Becali de 300.000 de euro pentru Golofca nu este luata in considerarare.

Patronul celor de la FC Botosani anunta ca are mai multe oferte pentru golgheterul echipei si a tinut sa ii transmita un mesaj lui Gigi Becali.



"E jucatorul momentului. Becali nu stie ce vorbeste. E pe alta lume. E euforic dupa ce i-a batut pe cehii astia. Are un comportament diferit fata de ce ar fi trebuit sa se intample. Am vazut o conferinta de presa la el la palat, cu balaurii in spate, cu icoane. Eu il respect pentru flerul pe care il are si pentru ceea ce a facut cu Steaua.

Golofca e un jucator pe care nu il dau sub un milion de euro. Ramane la Botosani, ii dau salariu mare, cat ii da si Steaua. Nu e niciun fel de problema. Dar el va pleca. Sunt multe cereri la ora actuala, dar este un meteorit. Nu are istoric. El merita banii astia.

Ati vazut. Este letal, cand are mingea la picior. Din campionatul nostru l-a mai dorit Astra, dar nu are bani. in afara de Steaua, nu are nimeni bani sa ia jucatori de la noi. CFR nu are nevoie de Golofca. Am niste discutii avansate cu alte echipe din afara. Sunt convins ca va pleca. Cand spui ca Golofca costa 300.000, e o obraznicie”, a spus Iftime, la Digi.

Becali a anuntat ca nu plateste mai mult de 300.000 de euro pentru Golofca.

”E adevarat, mi-au spus de Golofca si Dica si Meme. Am vorbit cu presedintele lor si va face un pret. Nu negociem la televizor. Nu merita 500.000 de euro. Eu dau 300.000 de euro pe Golofca. Baluta e unul dintre cei mai buni jucatori din campionat. E titular daca il luam. Golofca nu ar fi printre titulari", a spus Becali.