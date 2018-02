"BOTEZUL" lui Andrei Vlad! Ce s-a intamplat la finalul partidei cu Lazio! Pustiul din poarta Stelei i-a cucerit pe fani

Portarul de doar 18 ani al Stelei a avut o evolutie remarcabila in cel mai important meci din cariera sa.

Andrei Vlad a avut o evolutie mixta in primele meciuri de campionat, primind si laude, dar si critici. Insa la partida cu Lazio tanarul de doar 18 ani a reusit sa impresioneze pe toata lumea! Vlad a avut mai multe interventii excelente, inclusiv in situatie de 1 la 1 cu adversarii, si a ajutat-o pe Steaua sa devina prima echipa care o invinge la 0 pe Lazio in acest sezon!

Vlad a fost unul dintre cei mai bucurosi stelisti la final si a fost unul dintre cei mai aplaudati jucatori ai echipei lui Nicolae Dica! A fost primul chemat la salut dupa Budescu si a raspuns cu mult entuziasm!

Foto: Sebastian Ujica