BORCEA l-a sfatuit pe Becali sa-l ia pe Balgradean: "Imi aduc aminte ca il faceam maimuta, sarea din bara in bara!"

Gigi Becali a dezvaluit ca Borcea este cel care i l-a adus in atentie pe Balgradean.

Dezamagit de evolutiile lui Andrei Vlad din campionat, Gigi Becali a decis sa-l transfere pe Balgradean de la Chiajna in ultima zi de transferuri. Mutarea a fost surprinzatoare, insa si logica pentru ca nu erau prea multe optiuni la jumatatea lunii februarie.

Dar Becali spune ca Borcea este cel care l-a sfatuit sa-l transfere pe fostul portar al lui Dinamo.

"Mi-a spus cineva de Balgradean. Pai eu mi-am adus aminte cand era la Dinamo si era "maimuta". Sarea din bara in bara. Am vorbit cu 5-6 persoane, m-a sunat si Borcea: "Nasule, e cel mai bun portar din Romania". Am vorbit cu Dica si Meme si au spus "da". L-am luat", a dezvaluit Becali, la Digi.

Balgradean va fi titular in fata lui Vlad dupa meciul cu Lazio.



"De ce l-am luat, sa il tinem rezerva? Normal ca va fi titular Balgradean".