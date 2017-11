BONUS pentru Morutan! Oferta de la Becali i-a adus o marire de salariu mijlocasului de la Botosani

Olimpiu Morutan e cel mai vanat tanar jucator din Liga I.

Gigi Becali a anuntat ca a batut palma cu cei de la Botosani pentru transferul lui Morutan de vara viitoare, insa cei de acolo asteapta o oferta mai mare pentru tanarul jucator. Becali e dispus sa plateasca 700.000 de euro si 20% dintr-un viitor transfer.

Pana atunci, Botosani i-a marit salariu lui Morutan, care a debutat in 2017 la seniori.



"Noi negociem de la an la an cu jucatorii. Avem grija de jucatorii care joaca bine. Olimpiu a avut o marire consistenta de salariu pentru acest sezon.

E normal, merita acesti bani, iar noi vrem ca jucatorii sa fie linistiti din punct de vedere financiar", a declarat Cornel Sfaiter la Telekom Sport.