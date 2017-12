Penedo l-a anuntat pe Negoita ca nu mai revine la Dinamo! Motivul pentru care s-a suparat pe club

Penedo e singurul jucator din Liga I calificat la Cupa Mondiala.

Si chiar acesta este motivul pentru care jucatorul s-a suparat pe dinamovisti. Potrivit Telekom Sport, Dinamo va incasa de la FIFA 7000 de euro pentru fiecare zi petrecuuta de portar la Mondialul din Rusia cu nationala statului Panama.

Dinamo are astfel asigurata suma de 200.000 de euro, in eventualitatea in care Panama va fi eliminata din faza grupelor. Potrivit sursei citate, Penedo i-a cerut lui Negoita jumatate din aceasta suma, insa patronul dinamovist a refuzat.

Penedo l-a anuntat ca nu va mai reveni la reunirea echipei din luna ianuarie, in urma raspunsului primit de la Negoita, sustine sursa citata.

Penedo a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Dinamo in aceasta toamna. El mai are contract cu Dinamo pana in vara.