BOMBA! O alta echipa din Liga I, pe urmele lui Nemec! Oferta mai buna decat cea a lui Becali!

Adam Nemec e unul dintre cei mai vanati jucatori din Liga I.

Varful slovac a marcat cu Aerostar in Cupa, iar apoi a anuntat ca nu e interesat de un transfer la Steaua. Acum are oferta si de la CSU Craiova, care ii pune pe masa un contract mai bun.



"Nu am discutat cu impresarul meu de cand am ajuns aici. Sunt sub contract cu Dinamo, sunt jucatorul lui Dinamo si asta este tot. Nu imi pasa daca finantatorul Stelei vorbeste despre mine, pentru ca nu citesc ziarele, nu ma uit la televizor. Nu inteleg limba romana. stiu ca el vorbeste mereu, dar nu dau atentie" , a mai declarat Nemec dupa Aerostar Bacau - Dinamo 0-1.

Recent a aparut o noua echipa interesata de serviciile lui Nemec. Conform Telekom Sport, CSU Craiova e gata sa se lupte cu Steaua pentru transferul slovacului.

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, este gata sa ofere mai multi bani ca Steaua. Patronul FCSB are de gand sa-i ofere un salariu de 15.000 de euro, plus inca 30.000 de euro la semnatura. De partea cealalta, CSU Craiova pluseaza cu 17.000 salariu si mai multi bani la semnatura decat Steaua!

CSU Craiova ofera 500.000 de euro pentru transferul de la Dinamo, la fel ca Steaua.