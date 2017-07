BOMBA! Negoita, gata sa plece de la Dinamo: "Nu mai investesc nimic fara stadion!" Sanse mici pentru o arena noua

Ionut Negoita a plecat mahnit de la intalnirea cu ministrul Afacerilor Interne.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Dinamo are sanse mici la un stadion nou, dupa ce situatia a ramas neschimbata. Negoita anunta ca nu mai investeste la Dinamo daca nu se va construi un stadion nou in Stefan cel Mare si i-a lasat pe suporteri sa se lupte pentru deblocarea situatiei cu AFC Dinamo.

“Clubul Dinamo este proprietatea statului. Este un privat care nu vrea sa dea drept statutul sa construiasca un stadion. Nu am luat legatura cu domnul Badea. Ma intereseaza foarte mult ce se intampla cu stadionul Dinamo. Consider ca Dinamo nu poate avea viitor fara a avea casa lui, nu neaparat proprietate, ca nu este cazul, la care sa platim chirie cum platim si acum, la un stadion din anii '60. Doamna ministru a fost foarte receptiva si e foarte interesata sa rezolve aceste probleme. Suporterii sunt si ei interesati si au solicitat si ei acest lucru. S-a discutat despre ceea ce se intampla, despre stadiul negocierilor. Inteleg ca au tot asteptat din partea acelei asociatii care are drept de folosinta o hartie care sa dea libertatea pentru a se construi stadionul. A venit o hartie, ca suntem de acord sa renuntam la drepturile noastre cat timp se construieste stadionul. Mai pe romaneste, construiti voi stadionul pe terenul statului si il folosim noi, niste privati. Nimeni nu isi asuma lucrul asta. Riscam sa nu se construiasca stadion la Dinamo, pentru ca cineva are un drept de folosinta foarte dubios. Se vor initia din nou intalniri pentru a primi acel accept de a debloca. Bineinteles, Compania Nationala de Investitii nu isi va da acceptul sa finanteze o asa investitie, fara a avea un obiectiv lipsit de sarcini. Nu s-a schimbat cu aproape nimic. Cei de la minister sunt implicati, dar riscam sa nu avem stadion, pentru ca cineva se considera mai presus de lege. In conditiile in care exista o plangere penala de peste 30 de zile, nu s-a intamplat nimic. Nu s-a deblocat situatia”, a declarat Negoita, la iesirea din sediul ministerului.

La intalnirea cu ministrul Carmen Dan participa si cativa dintre liderii galeriei dinamoviste. Acestia au mai ramas la discutii, dupa plecarea lui Negoita.

“Din pacate, in Romania nimeni nu-si permite sa construiasca un stadion. Eu m-am ocupat de echipa, a trebuit sa readuc clubul pe linia de plutire. Chestiunea cu stadionul tine mai mult de suporteri, pentru ca suporterii folosesc stadionul. Singurul lucru pe care il pot spune este ca daca nu se construieste un stadion pe care sa platim chirie, ca acum, dar sa fie al lui Dinamo, sa avem conditii decente, practic nu mai avem viitor. In ceea ce ma priveste, eu nu mai investesc absolut nimic. Liderii de galerii au ramas in continuare la discutii, sa stabileasca intalniri, pentru ca e problema lor. Eu imi fac treaba mea cu echipa”, a mai spus Ionut Negoita.

Stadionul Dinamo este unul dintre cele patru stadioane aflate in programul de modernizare in vederea organizarii Campionatului European de Fotbal din 2020, alaturi de Arcul de Triumf, Steaua si Rapid. Insa pentru reconstructia arenei din soseaua Stefan cel Mare este necesara eliberarea de sarcini a terenului pe care se afla stadionul.

In baza unui contract de asociere cu clubul sportiv, ACS FC Dinamo Bucuresti, asociatie controlata de Nicolae Badea, aflata in insolventa, care nu mai are echipa de fotbal, fiind doar actionar minoritar la FC Dinamo 1948 SA, actualul administrator al gruparii din Liga I, are dreptul sa foloseasca pe perioada nedeterminata aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe zgura si gazon.

Singura solutie pentru realizarea investitiilor in vederea modernizarii stadionului Dinamo este ca Asociatia Club Sportiv FC Dinamo sa semneze un act aditional prin care sa renunte la dreptul de folosinta asupra stadionului. intrucat Asociatia este in insolventa, desfacerea contractului de asociere nu se poate face prin acordul scris al ambelor parti.

Insa ACS FC Dinamo Bucuresti doreste doar retragerea bunurilor si suspendarea utilizarii stadionului Dinamo pe perioada lucrarilor si nu cedarea sarcinilor.