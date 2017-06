Boldrin, VANDUT! Suma uriasa incasata de Becali la un an de la transfer

Gigi Becali l-a cedat pe golgheterul Stelei din ultimul sezon in Turcia.

Fernando Boldrin pleaca la echipa lui Sumudica din Turcia, la un an de la transferul la Steaua. Jucatorul a ajuns la Steaua pentru 400.000 de euro si a fost vandut de Becali pentru 1,5 milioane de euro la Kayserispor..



"Boldrin pleaca la turci pe 1,5 milioane, maine facem actele cu Kayserispor. E bine sa-l cumperi cu 400.000 si dupa un an sa-l dai cu 1,5 miloane?", a declarat Becali la Digi.



8 goluri in 30 de partide a reusit Boldrin in sezonul petrecut la Steaua.