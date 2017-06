Boldrin pariaza pe Teixeira: "O sa vedeti ce treaba buna face la Steaua!" Cu cine a mai negociat inainte sa semneze cu turcii lui Sumudica

Boldrin a semnat cu Kayserispor, noua echipa a lui Marius Sumudica.

Boldrin crede ca Steaua va fi favorita in lupta la titlu pentru sezonul viitor.

"Am vorbit acum cu Teixeira, am fost in acelasi avion. O sa vedeti ce treaba buna o sa faca Teixeira la Steaua, va fi un om foarte important. Imi doresc ca Steaua sa ia campionatul, are cei mai buni jucatori."

"Am fost in Turcia, am facut testul medical, totul ok, si pana la urma am semnat."

"E o baza foarte buna acolo, conditii excelente."

"Sumudica a avut un rol decisiv in alegerea mea. Au mai fost discutii cu cei de la PAOK, dar am zis ca daca voi avea oferta de la echipa lui Sumudica, atunci prefer sa merg acolo.", a spus Boldrin.