Boldrin il pune la zid pe Reghecampf: "Eram golgheterul echipei, nu meritam!" Ce spune despre Becali

Ricky Boldrin a parasit-o pe Steaua in aceasta vara.

Transferat in aceasta saptamana de Kayserispor, noua echipa a lui Marius Sumudica, Fernando Boldrin le-a urat mult succes fostilor sai colegi de la Steaua.

"Steaua poate sa castige campionatul foarte usor! Cea mai mare parere de rau este ca n-au reusit sa devin campion cu Steaua. Plec multumit de ce am realizat iar suporterii mi-au trimis multe mesaje de apreciere. Eu cred ca am facut un sezon bun la Steaua, indiferent de ce ar crede altii. Nu intru in polemica pentru faptul ca nu am jucat mai mult sezonul trecut, ar trebui sa vorbesc de fostul antrenor si nu vreau. Dar cand m-a pus pe banca eram golgheterul echipei. Nu meritam.



Bine, nu stiu de ce Achim, de exemplu, n-a evoluat mai mult, merita si el. Gigi Becali a fost mereu extraordinar, a platit, n-am ce sa-i reprosez, sper sa devina din nou campion si sa ajunga in grupele Ligii Campionilor.



Imi place de Nicolae Dica, stie sa vorbeasca, daca va castiga grupul si va tine atmosfera buna ca pana acum, va face treaba" a spus brazilianul pentru Gazeta Sporturilor.

Boldrin spera sa nu ramana singur la Kayseri: "M-as bucura sa vina si Lung, si Sapunaru. As vrea sa iau si doi jucatori de la Steaua, dar nu dau nume ca sa nu supar pe nimeni" a mai spus Boldrin.