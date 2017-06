"Bokila este cam deturnat. Cu Silviu Lung, in mare lucrurile sunt rezolvate!" Anuntul facut astazi de CFR

Citeste si: Danciulescu a explicat motivul pentru care Dinamo a ratat transferul lui Bokila

Iuliu Muresan a confirmat faptul ca Bokila si Silviu Lung sunt foarte aproape de a semnat contracte cu CFR Cluj.

"Bokila este cam deturnat, lucrurile sunt de ore. Ne-am inteles, ne mai lipseste o hartie de la club, un acord de la club (n.r. - de la Akhisar Belediyespor)."

"Din ce am vazut in presa i-am oferit mai mult decat i-a oferit Dinamo. In ceea ce il priveste pe Lung Jr., e un transfer pe care inca il lucram, nu este definitivat. Sunt sanse mari sa reusim. El e rezonabil, e profesionist, un portar foarte bun pe calre il dorim foarte mult, mai sunt mici detalii cu clubul. In mare lucrurile sunt rezolvate", a spus Muresan la DigiSport.

Sambata, Iuliu Muresan a mai anuntat doua transferuri: fundasul Paulo Vinicius (Apollon Limassol) si mijlocasul Garcia Pelayo (Elche).