Bokila a luat-o prin PADURE ca sa nu dea peste Contra! :) Ce s-a intamplat in Slovenia

CFR si Dinamo se antreneaza una langa alta in Slovenia. Asta nu e o veste buna pentru congolezul Bokila.

Atacantul transferat de CFR dupa ce si-a dat acordul sa joace la Dinamo a fost avertizat de Contra intr-o conferinta de presa: "Pentru mine, nu mai exista ca om si ca fotbalist. N-am mai vorbit cu el pentru ca e josnic ce a facut. Nu pot sa trec peste asta, l-am ajutat, a castigat bani frumosi cu mine in Romania si in China. Nici nu trebuie sa ne mai salutam, e bine sa nu mai avem niciun contact vizual sau verbal!"



Azi, cele doua echipe s-au intalnit inaintea antrenamentului de dupa-amiaza. Ca sa evite un episod neplacut, Bokila a luat-o pe alt drum fata de colegi, prin padure, pana la terenul de pregatire si a reusit sa-l evite pe Contra, anunta Dolce Sport. Atat antrenorul lui Dinamo, cat si jucatorii s-au salutat cu presedintele Muresan si cu ceferistii in drum spre stadion.