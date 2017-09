Bokila a anuntat public ca a ajuns la Dinamo! Cum a reactionat Iuliu Muresan

Jeremy Bokila vrea sa ajunga cu orice pret la Dinamo.

Bokila a anuntat pe Instagram ca este noul jucator al lui Dinamo, insa Iuliu Muresan sustine ca mutarea inca nu este realizata. Bokila apartine de o echipa din Turcia, care are si ea un cuvant de spus in soarta jucatorului. Luni e ultima zi de transferuri in Liga I, iar atacantul are sanse mari sa ajunga la Dinamo.

"Sunt discutii avansate cu Dinamo pentru Bokila. Pot spune ca sunt sanse mari ca el sa mearga acolo. Insa transferul nu e perfectat inca. Mai sunt unele lucruri de pus la punct. In primul rand ca Bokila este imprumutat la noi, el apartine unui club din Turcia (n.r. – Akhisarspor), asa ca este nevoie de un acord in trei pentru ca mutarea sa se faca.

Dar, repet, sansele sunt mari. Timp este suficient pana luni, cand e ultima zi de transferuri. Deocamdata jucatorul este la Cluj, cand se vor rezolva toate lucrurile va pleca spre Bucuresti", a spus Muresan, pentru Agerpres.