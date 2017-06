Bojan Golubovic, aproape de o alta echipa din Liga I. Cu cine e fostul atacant al Stelei in negocieri avansate

Citeste si - Amical cu Sahtior pentru Steaua! Ce meciuri de pregatire vor sustine elevii lui Dica in Olanda

Atacantul bosniac Bojan Golubovic (33 de ani) este aproape de a semna cu o alta echipa din Liga I. Chiar rivala Iasiului, formatie la care acesta s-a remarcat, ar putea fi destinatia sa. Golubovic discuta transferul la Botosani.

Potrivit ProSport, botosanenii incearca sa profite de degringolada de la Iasi si sa ia cativa jucatori. Acestia l-au luat pe Marian Tarsa, dar ii vor si pe Tiganasu si Golubovic.

"Sunt jucatori care mai vin. Nu imi fac probleme ca nu o sa avem un lot cel putin la fel de competititiv ca in sezonul trecut. Suntem in discutii cu citva jucatori, mai sunt niste jucatori straini. Va mai veni un fundas stanga, vor mai veni vreo trei la mijloc, in banda si doi sau trei in atac. Sunt cativa jucatori de la Iasi pe ca ii ofertam si care ne intereseaza. Mihai Roman a spus ca ramane, mai cantareste oferta noastra. Daca nu are ceva in afara, ramane la Botosani. Razvan Tincu va ramane si el. De asemenea, ramane si Morutan", a spus Valeriu Iftime.

Potrivit sursei citate, botosanenii ar astepta un mijlocas din Polonia, unul din Bulgaria, dar si un atacant argentinian.