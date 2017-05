"Bogatia unui om nu sta in bani, ci in profesie, sa stii sa faci ceva!" Dezvaluirea lui Hagi: NU mai baga bani la Viitorul

La 9 ani de la demararea proiectului de la Ovidiu, Hagi a reusit sa duca business-ul pe plus.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Hagi a dezvaluit faptul ca, de doi ani, clubul lui se autofinanteaza. Viitorul a reusit sa vanda jucatori pe bani buni, iar Hagi are "marfa" si pentru urmatoarea campanie de transferuri.

"Cea mai buna investitie pe care am facut-o dupa ce m-am lasat de fotbal a fost sa fac aceasta academie, sa investesc in tineri. O sa fiu cel mai fericit batran. Am 300 de copii, doi legitimi. Cand vezi copii in jurul tau uiti de toate."

"Am facut un lucru extraordinar cu orice risc, pentru ca bogatia unui om nu sta in bani, ci in profesie, sa stii sa faci ceva. Cand stii sa faci ceva profesional, atunci nu esti sarac, intotdeauna vei gasi un serviciu, asa ca n-o sa mori de foame", a spus Hagi la Digi24.

Acesta a dezvaluit faptul ca, de doi ani, business-ul lui e pe plus.

"Acum 8 ani am venit cu bani de acasa, dar de doi ani clubul se autofinanteaza. Academia are un buget de 8 ori mai mare decat orice club din Romania, la nivel de juniori, 1 milion de euro pe an."