Blestemul MILIOANELOR la Steaua! Lovitura INVIZIBILA pe care a primit-o Becali

Becali viseaza la transferuri istorice pentru fotbalul din Romania!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

A stabilit clauze uriase de reziliere pentru fotbalistii adusi in ultimimul an si jumatate! Florinel Coman, Florin Tanase, Denis Man sau Dragos Nedelcu sunt cu totii evaluati de Becali la zeci de milioane de euro! Patronul ii forteaza pe pustii adusi de la Viitorul, fiind convins ca Vestul abia asteapta sa-si trimita sacii de bani la Bucuresti.

Becali omite insa un detaliu esential. Toate transferurile importante facute in ultimii 5 ani au fost esecuri in campionatele importante! Chiriches, Gardos, Stanciu, Chipciu, Rusescu, Adu Popa sau Szukala au in comun un detaliu care ar putea lovi decisiv in calculele lui Becali: niciunul nu a confirmat investitia! Stanciu e cel mai bun exemplu. Transferat in 2016 la Anderlecht pentru o suma record, 10 milioane de euro, Stanciu e acum disponibil pentru o treime din suma. Belgienii nu gasesc niciun cumparator, asa ca sunt dispusi sa-l dea imprumut timp de 6 luni, cu o clauza de achizitie trecuta in contract. Desi Stanciu a marcat goluri spectaculoase in primul sezon la Bruxelles, faptul ca nu s-a adaptat tactic la noul sau club a contat mai mult.

Scenariul sau e doar o varianta a ceea ce au trait inaintea sa Chiriches si Gardos. Primul a inceput in forta la Tottenham, dar a plecat ca subiect central de ironie pentru fani, in timp ce Gardos n-a mai prins niciun meci de Premier League dupa accidentarea teribila suferita la genunchi inainte de Euro 2016. In februarie se implinesc 3 ani fara aparitie in prima liga engleza pentru fundasul adus de la Steaua cu 6 milioane de euro! Dupa recuperare, Florin a mai jucat o singura data la echipa mare a lui Southampton, in ianuarie 2017, in Cupa Angliei, la 0-5 cu Arsenal.

Transferurile importante facute de Steaua in ultimii 5 ani:

1. Stanciu la Anderlecht 10 milioane de euro

2. Chiriches la Tottenham 8,5 milioane de euro

3. Gardos la Southamtopn 6 milioane de euro

4. Chipciu la Anderlecht 3 milioane de euro

5. Rusescu la Sevilla 2.2 milioane de euro

6. Adi Popa la Reading 600 000 de euro \