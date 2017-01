Bizonul, ironizat de dinamovisti! Branescu: "Imi poate da gol numai din penalty. Mereu a fost gelos pe Alibec"

Transferul lui Gnohere la Steaua i-a luat pe nepregatite pe fostii colegi de la Dinamo.

Dan Nistor spune ca nu se astepta ca Bizonul sa ajunga la marea rivala.

"Nu ma asteptam, dar asta e problema lui, pe mine nu ma intereseaza. Vreau ca Dinamo sa mearga sus, sa le dea o palma multor contestatari. Ca sa ne dea gol, trebuie sa joace Gnohere. Sa vedem daca va juca! Nu pot sa vorbesc eu de Steaua, nu stiu daca vor juca si Alibec, si Gnohere. Din cate am vazut, Reghecampf joaca doar cu un varf impins. Nu ma intereseaza Steaua pe mine", a spus Nistor pentru PRO TV.

Branescu il inteapa insa pe fostul sau coleg si spune ca nu se teme ca poate primi gol in derby-uri de la fostul golgeter dinamovist.

"Nu m-a surprins plecarea lui Gnohere, se vedea ca nu-i mai sta gandul la Dinamo, nu-i mai sta gandul la noi. Cat ne-a ajutat, a fost foarte bun. Apoi, nu ne-a mai ajutat ca inainte. Chiar daca incerca sa se antreneze bine, nu mai reusea as ne ajute in teren. Tot timpul a fost gelos pe Alibec pentru ca marca mai multe goluri decat el, sa vedem acum daca va juca in fata lui. Poate sa-mi dea gol numai din penalty pentru ca acolo era cel mai bun", si-a intepat Branescu fostul coleg.