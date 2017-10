"Bizonul" Gnohere explica de ce se bucura la fel ca Dybala dupa goluri: "Pentru ei fac asta!" FOTO

Gnohere e gata de un nou meci mare pentru Steaua, de aceasta data contra Craiovei.

Gnohere a fost declarat atacantul saptamanii trecute in Europa, iar acum se pregateste sa impresioneze din nou. Steaua are meci dificil cu Craiova, iar victoria este capitala pentru lupta la titlu.

Chiar daca Dica l-a reprimit in lot pe Alibec, Gnohere va fi in continuare titular, dupa ce a reusit 5 goluri in 2 ultimele doua meciuri.

Atacantul s-a bucurat ca Paulo Dybala de la Juventus si spune ca a facut-o pentru copiii sai, care sunt mari fani ai atacantului argentinian.



"Totul e spontan. Am una singura pe care am pregatit-o, pe care o fac pentru copiii mei, cea a lui Paulo Dybala. O fac pentru ca baietii mei iubesc fotbalul italian si pe Juventus in special. Il iubesc pe Dybala, de aceea e singura celebrare pe care am pregatit-o", spune Gnohere la Telekom.

Gnohere a dezvaluit cum a fost poreclit "Bizonul" in Romania.

"Cand am venit aici, Rednic a fost prima persoana care mi-a spus Bizonul. De acolo, toti jucatorii, toti suporterii, toti specialistii, toata lumea a tinut minte sa imi spuna Bizonul", spune Gnohere.