Bijuteria ramane la Botosani! Decizia clubului dupa ofertele primite de la TSKA Moscova, Steaua si CFR

Sefii de la Botosani sunt cat se poate de seriosi cand anunta ca pustiul Morutan e greu de luat din Moldova.

Chiar daca au oferta de 1 milion de la TSKA Moscova, iar Steaua si CFR Cluj au facut si ei propuneri concrete, conducatorii clubului nu vor sa se desparta de mijlocasul ofensiv. Morutan, 18 ani, a plecat azi in cantonament alaturi de colegii de la Botosani. Cel mai probabil, fotbalstul va incepe sezonul in echipa lui Costel Enache si va fi prima optiune ca jucator U21 in 11-le de start.