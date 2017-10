BIJUTERIA de la Botosani dupa 0-0 cu CFR: "N-am jucat pentru Steaua, eu vreau s-o ajut pe Botosani!" Ce a spus Morutan

CFR 0-0 Botosani | CFR a ratat sansa de a se distanta la 6 puncte de Steaua dupa 0-0 cu Botosani.

Moldovenii se felicita pentru remiza obtinuta in fata liderului si spera sa prinda play-off-ul. Morutan, cel mai important produs al momentului pentru clubul din Botosani, spune ca n-a incercat s-o ajute pe Steaua, desi Becali insista sa-l ia d eluni bune.

"Vreau sa-mi ajut echipa, nu vreau sa ajut alte echipe. Am avut emotii, familia a venit sa ma vada. Asta a fost soarta jocului. Nu vreau sa vorbesc acum de transfer, ma simt bine la Botosani. Daca dam totul pe teren, avem sanse sa ramanem in play-off", a spus Morutan la Digisport.

Antrenorul Costel Enache e multumit cu punctul obtinut la Cluj.

"Am vazut ceea ce astept de la baieti, organizare, sacrificiu. Noi incercam sa cream niste valori, astea o sa ne aduca perspective. O strategie de baza a fost sa avem o organizare defensiva foarte buna. Am incercat sa jucam pe calitatile noastre ofensive, viteza in benzi, dar nu ne-am creat ocazii de gol. Lupta nu e intre noi, antrenorii, sub nicio forma nu pot sa spun ca l-am invins azi pe Dan Petrescu.

Nu eu l-am tinut in sah pe Dan. Am apreciat calitatea adversarului. Ii felicit pentru ceea ce fac, fotbalul romanesc e in castig. Ne dorim sa fim in play-off. Situatia ne obliga sa ne dorim lucrul asta si luptam pentru el. Sper sa avem puterea de a continua cum am inceput si sa realizam obiectivul impus pe parcursul acestui campionat", a spus Enache la finalul meciului.