Becali vrea tot! Cum poate FCSB sa ia vedetele din "Tara Olteniei" si cati bani trebuie sa plateasca

"Eu o sa iau un jucator care o sa fie decisiv pentru Steaua. Voi o sa vedeti. Nu mai spun cine. O sa iau doi-trei jucatori. Unul va fi decisiv. Nu va spun daca e din Romania. Nici Nemec nu e decisiv. O sa vedeti. E un strain din Tara Olteniei", a declarat Gigi Becali dupa meciul cu FC Botosani.

Desi multa lume crede ca patronul FCSB-ului s-a referit la brazilianul Gustavo, se pare ca cele doua lovituri incercate de FCSB in aceasta iarna sunt Andrei Ivan (20 ani) si Alexandru Mitrita (22 ani), ambii legitimati la echipe din strainatate.



In ciuda faptului ca primul a prins un contract banos la FC Krasnodar, echipa de pe locul 3 din prima liga rusa, el are un sezon de cosmar. Ivan a acumulat doar 4 aparitii in campionat, unde a strans in total 19 minute de joc, plus o jumatate de ora din postura de rezerva in infrangerea cu Tom Tomsk din Cupa Rusiei. Desi este considerat unul dintre cei mai talentati tineri jucatori romani, faptul ca de multe ori nu a prins nici macar banca de rezerve la FC Krasnodar a facut sa nu mai fie convocat si folosit in mod constant nici la echipa nationala. Rusii au platit in aceasta vara 4 milioane de euro in schimbul sau, dar probabil ca ar fi dispusi sa se desparta de fotbalistul roman in schimbul a 1,5 milioane de euro.



A doua varianta este reprezentata de Alexandru Mitrita, unul dintre cei mai buni oameni ai Craiovei in acest sezon si poate cel mai constant fotbalist din Liga 1. Micutul mijlocas a bifat 16 meciuri si 6 goluri in acest sezon si a avut evolutii extrem de apreciate, iar legaturile sale cu FCSB sunt mai vechi. Format la Viitorul lui Hagi, el a fost imprumutat la echipa lui Gigi Becali in sezonul 2013-2014, cand nu a bifat niciun minut la echipa de seniori, dar i-a ajutat pe ros-albastri in UEFA Youth League. De asemenea, in 2016, a fost aproape sa ajunga sub comanda lui Laurentiu Reghecampf, iar, unchiul sau, Dumitru Mitrita, a jucat la Steaua intre 2000 si 2003. Avantajul in cazul sau este ca nu s-a acomodat la Pescara, in Italia, iar clubul care l-a imprumutat la CSU Craiova, care ar ocolita in aceasta tranzactie, ar fi dispus sa se desparta definitiv de el in schimbul unei sume de 1-1,2 milioane de euro.