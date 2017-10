Becali vrea REVOLUTIE in fotbalul romanesc: "Sa nu mai primeasca Dan Petrescu penalty! Platesc eu pentru asta!"

Gigi Becali il voteaza pe Gino Iorgulescu la alegerile LPF, dar ii cere sa introduca arbitraj video.

Becali e gata sa plateasca el pentru implementarea tehnologiei video in fotbalul romanesc. Introdusa recent in fotbal, proba video e folosita deja cu succes in Serie A.



"N-are de ce sa se intalneasca Sorin Dragoi cu mine. La mine e o chestiune sentimentala. Eu pe Gino il cunosc de zeci de ani. M-a ajutat foarte mult. Poate sunt putin subiectiv, dar il voi vota pe Gino. Va iesi Gino 100%. Mi se pare ca are deja 10 cluburi care au dat hartie ca vor vota cu el.



Arbitrajul video e un plus pentru fotbalul romanesc. Arbitrajul e cea mai mare problema a noastra. Arbitrajul video ar rezolva problema arbitrajului de la noi. Cred ca asta-i un plus pentru Gino. Nu mai poate sa-i dea nimeni penalty lui Dan Petrescu. Platesc doar eu ca sa se implementeze aceasta tehnologie. Nu vreau sa mai vad greseli in Liga 1", a declarat Becali la Ora exacta in Sport.