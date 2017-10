Becali vorbeste deschis despre relatia cu Dica: "Nu ii fac echipa cand merge bine! De 5 meciuri nu m-am mai bagat!" :)

Gigi Becali spune ca nu se implica la echipa atunci cand aceasta are rezultate.

Radoi a vorbit din nou despre relatia dintre antrenori si patronul Stelei, iar acesta a tinut sa raspunda. Becali sustine ca nu a mai cerut schimbari de cateva meciuri, insa i-a impus lui Dica sa-i ruleze pe Florinel Coman, Dennis Man, Dragos Nedelcu si Florin Tanase pentru a-i putea vinde.



”Dica ne-a demonstrat ca el face echipa, indiferent de ce spun unii sau altii ca suna Gigi Becali sau MM Stoica sau Radoi. Poate scoate un jucator si dupa 30 de minute din echipa, daca acesta nu joaca bine”, a spus Radoi, la Digi Sport.

Raspunsul lui Becali.

"Si Radoi si toata lumea sa stie un singur lucru. La Steaua nu poti sa iei in calcul rezultatul imediat. Sunt mai multe elemente. Nu ma bag la Dica, nu mai dau telefoane. Nu fac schimbari cat merge echipa bine. Ce treaba am cu omul, daca merge echipa bine. Cand nu merg lucrurile, normal ca ma bag, doar nu sunt idiot sa las corabia sa se scufunde.

Acum, de 5 meciuri nu m-am bagat deloc. De 5-6 meciuri, imi place cum merge echipa si nu ma intereseaza. Face bine treaba, face bine si ce i-am cerut, nu doar rezultat. Le-am zis sa aiba grija, sa ia in calcul toate elementele. Cel mai important lucru este ca la noi avemm un Coman, Nedelcu, Man, Benzar asta mic, Tanase, sunt 4-5 jucatori care nu pot juca toti, dar trebuie sa fie rulati. Eu nu ii impun, dar antrenorul sa aiba talent si maiestrie, Coman sa alerge la hipodrom, sa-l vada oamenii ca alearga la hipodrom. cand zic ca e Mbappe si valoreaza 100 de milioane e marketing. S-a scris deja in Frnata ca e noul Mbappe si are clauza 100 de milioane. Trebuie sa faca Dica in asa fel incat sa-l bage si pe el si sa aiba si rezultate.

Nu stim ca Man trebuia sa joace mai mult. A jucat bine 30 de minute. Daca juca mai mult, poate claca si nu mai impresiona.

Coman si Man au fost la nationala, au fost consultati de doctor si le-a zis ca pot sa plece acasa. Ce discutii sa iasa daca Man s-a accidentat acolo? Eu vreau sa joace la nationala ca sa-i vada lumea", a spus Becali la Digi.