Becali viseaza sa vanda un jucator la Barcelona! "Sta un an jumatate la Viitorul, jumatate de an la Steaua si gata! Asa il vad eu!" SUPER LOVITURA anuntata peste 2 ANI

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Gigi Becali il felicita pe Gica Hagi pentru faptul ca l-a readus pe Ianis de la Fiorentina si spune ca in doi ani tanarul fotbalist va prinde un transfer la o echipa de top a Europei.

Finantatorul Stelei i-a "desenat" si traseul lui Ianis: un an si jumatate la Viitorul, jumatate de an la Steaua si apoi pleaca la unul dintre cluburile uriase ale Europei. Gigi Becali il vede pe Ianis calcandu-i pe urme tatalui sau: "Va juca pentru Barcelona".

"Ianis sta un an jumatate la Viitorul si 6 luni la Steaua si dupa aia ajunge la o echipa mare. Asta e parerea mea. Ianis e foarte talentat. Are inteligenta, vede bine jocul, are ambele picioare. Un an jumate la Viitorul, sase luni la Steaua si apoi Barcelona. Asa vad eu. Calitatile il recomanda. Asta e traseul pe care il vad eu", a declarat Gigi Becali pentru ProTV.