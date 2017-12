Becali trimite un jucator in Japonia! A fost adus sa fie SUPER VEDETA, dar Dica l-a anuntat ca nu mai joaca! ANUNT DE ULTIMA ORA

Becali renunta la unul dintre jucatorii pe care a dat bani buni in urma cu doar un an si jumatate!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Adus cu 700 000 de euro de la Astra, William de Amorim e trimis de Becali in Japonia! Patronul si-a dat acordul pentru ca fotbalistul brazilian sa plece in Asia. Afacerea se inchide in cateva zile daca jucatorul isi da acceptul. De Amorim castiga acum 11 000 de euro pe luna la Steaua. In acest sezon, mijlocasul a prins doar 4 meciuri ca titular in Liga 1 si a marcat un gol.

William de Amorim, 26 de ani, a semant cu Steaua in august 2016.

Dica l-a anuntat pe jucator ca nu se mai bazeaza pe el in 2018 si ca trebuie sa-si gaseasca o alta echipa la care sa joace. De Amorim mai negociaza cu echipe din Polonia si Turcia.