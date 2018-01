Becali spera sa ia milioane pe Alibec, dar Bizonul e cel care uimeste: si-a marit cota de CINCI ORI la Steaua. Cat a ajuns sa coste

Stelistii au inceput sezonul punandu-si toate sperantele in Denis Alibec, dar la jumatatea sa francezul Harlem Gnohere este golgheterul. Bizonul are 12 goluri in actuala stagiune a Ligii I, in timp ce Alibec nu are niciunul.

La 29 de ani, Harlem Gnohere traverseaza poate cea mai buna forma a carierei. Atacantul trecut si pe la Charleroi si Dinamo este golgheterul la zi al Ligii I, cu 12 goluri marcate in 20 de partide.

Gnohere a fost cumparat cu 250.000 de euro de stelisti, iar acum a ajuns sa valoreze 1.6 milioane euro, adica maximul carierei sale.

In momentul in care a sosit in Romania, Gnohere era evaluat la 350.000 euro, de 5 ori mai putin decat valoreaza acum.

De-a lungul carierei, Gnohere a trecut pe la Troyes, La Tour, FC Bulle, UGC Geneve, Virton, Charleroi, Westerlo, Mouscron, Mons si Dinamo.