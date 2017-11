Becali si Miriuta au negociat IN DIRECT pentru Nemec: "Il iau in iarna" Ce i-a raspuns dinamovistul

Gigi Becali a discutat in direct la TV cu Vasile Miriuta despre transferul lui Adam Nemec de la Dinamo.

Becali e convins ca Nemec va ajunge in iarna la Steaua, insa Miriuta ii transmite ca jucatorul vrea in strainatate.



"Dinamo poate sa nu mai vanda, dar la Nemec nu depinde de ei. Noi nu prea avem ce sa luam acolo. Am dat un milion de euro pentru procentul de 20% din viitorul transfer al lui Coman in strainatate. I-am dat lui Hagi. O sa-l dau cu 70-100 de milioane. De la 50 de milioane in sus.

Asa cred eu. Am dat 500.000 si pentru procentele la Nedelcu. Adica Dinamo, la ora asta, face cand Nedelcu si Florinel Coman. Pe Nemec il semnez, mai sta la Dinamo 6 luni si il iau in vara. E mai bine asa?", a zis Gigi Becali la Digi.

Vasile Miriuta: "Nemec va pleca afara in iarna. Asta e parerea mea. Si Nedelcearu la fel";

Gigi Becali: "Parerea mea ca il iau la FCSB. Daca nu ii dau bani lui Dinamo, ii dau lui salariu mai mare".