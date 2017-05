Becali s-a trezit cu UN MILION mai bogat dupa ultimul meci al lui Anderlecht. Ce veste a primit

Steaua a incasat primii bani din transferuri in aceasta vara!

Becali spune ca Stanciu si-a atins clauza de meciuri minime in acest sezon la Anderlecht, astfel ca Steaua va mai prim un milion de euro. Becali mai asteapta si bani de la Al Sadd pentru Hamroun. Arabii au cerut deja la semnat contractul de un milion de euro. Hamroun a fost imprumutat vara trecuta in Qatar de Becali cu optiune de achizitie definitiva in 2017.

"Mi-a zis MM ca Stanciu a atins numarul de meciuri, mai luam un milion de la Anderlecht. Pentru Hamroun e deja rezolvat, ne-au cerut actele la semnat, o sa-l cumpere in Qatar", a spus Becali la Sport.ro.