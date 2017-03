Becali s-a intors in tara si l-a pus la punct pe MM Stoica: "L-am iertat, a doua oara nu se va mai intampla!" Anuntul facut despre situatia lui Reghecampf

Patronul Stelei s-a intors dupa ce a fost plecat in Rusia si anunta schimbari la Steaua.

Gigi Becali s-a intors mai devreme din vacanta dupa ce Steaua a facut egal cu Gaz Metan in campionat si a fost invinsa si in meciul retur cu Dinamo din Cupa Ligii. Patronul Stelei le-a transmis imediat dupa intrarea in tara un mesaj lui Laurentiu Reghecampf si MM Stoica.

"E un lucru urat ce s-a intamplat, e grav si daca mai si amplifica presa va fi mai rau asa ca nu are rost sa va mai spun. Eu am venit, maine merg la echipa si rezolv.

Nu s-a pus niciodata problema plecarea lui Reghecampf, nu s-a pus si nici acum nu se pune. 100% termina sezonul pe banca Stelei. El mai are contract de fapt inca un an si jumatate. Suta la suta, 1 milion la suta va termina sezonul pe banca Stelei. Va dau cuvantul meu de onoare ca nu am vorbit nici cu Narcis Raducan, nici cu Edi Iordanescu. Nu m-am gandit la ei. Clauza este de 700.000 de euro dar nu ma impiedica asta. La Steaua nu mai conteaza clauza, in momentul in care incasezi 27 de milioane de euro, acum la Liga Campionilor s-au marit si premiile.



(MM Stoica) A vrut sa faca o gluma ca sa nu mai speculati. Stiu ce s-a intamplat acolo, nu are rost sa mai spun. Stiu ce a facut MM Stoica acolo, l-am iertat. A doua oara nu se va mai intampla.



Pun capat la speculatii, acum am venit eu si nu vor mai fi speculatii. Nici in ruptul capului nu va spun ce voi face.



Eu stiu ce s-a intamplat la Zurich si daca s-a intamplat la Zurich, poate s-a mai intamplat si in tara. Eu stiu doar de Zurich suta la suta. Voi nu stiti ce se intampla la echipa si nu puteti sa aflati, doar 4-5 persoane stiu ce se intampla.

Eu cred ca s-a rezolvat prin intoarcerea mea, este un semnal de alarma. Eu trebuia sa merg la St Petersburg cu familia, dar m-am intors, am vazut doar Moscova.

Eu nu permit nici daca se va scufunda Pamantul sa se dopeze vreodata jucatorii" a spus Gigi Becali la sosirea in Romania.