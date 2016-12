Becali s-a gandit sa-l lase sa plece, dar e PREA BUN! Cum a ajuns Tamas cel mai bun fundas central din Romania

Finalul de an l-a gasit cu doua cartonase rosii si cu greseli care au inghitit puncte pentru Steaua. Chiar si asa, Tamas e unul dintre jucatorii pe care Reghecampf nu are cum sa-i lase sa plece.

Fundasul de 33 de ani conduce topul InStat al celor mai buni fundasi din Liga 1. Gabi are un rating de 281, si ii depaseste pe Geraldo (276), Fabricio (268) sau Boli (264).

Tinte pentru Steaua in aceasta iarna, Tiru de la Viitorul si Larie de la CFR se claseaza amandoi in zona top 10. Tiru e pe 9 cu un scor de 254, in timp ce Larie, cu 253, e pe 12. Tosca, folosit de Reghecampf de cele mai multe ori ca partener pentru Tamas in centrul apararii steliste, e pe 11, cu acelasi rezultat ca Tiru, 254.

In cele 1717 minute pe care le-a jucat numai in campionat, Tamas a dat un gol, doua assisturi, a trimis 6 suturi pe poarta si a faultat de 15 ori. Tamas a fost blocat neregulamentar de 8 ori. Media paselor reusite de fostul international e de 85%. Tamas are procentaje bune la duelurile castigate atat in aparare, cat si in atac, 69%, respectiv 60%. In aer, aparatorul are 69% dueluri castigate. Taclingurile i-au iesit in 64% din total. Tamas are si 64% driblinguri reusite, conform datelor InStat.