Becali s-a dus in vestiarul stelistilor si l-a luat tras deoparte pe Gnohere: "Bizonule, iarta-ma!" Ce i-a spus atacantului

Stelistii nu au invins-o pe Hapoel Be'er Sheva si la retur, dar si-au asigurat calificarea in primavara europeana. Florinel Coman a inscris unicul gol al echipei lui Dica in meciul de pe National Arena. Pe final, Gnohere a ratat si el o ocazie mare de gol, dar chiar si asa a fost laudat de patron.

Gigi Becali, finantatorul FCSB, si-a laudat jucatorii dupa 1-1 cu Hapoel Be'er Sheva. Chiar daca echipa sa nu a obtinut victoria pe National Arena, FCSB s-a calificat in primavara Europa League alaturi de Arsenal, Lazio, Zenit si Dinamo Kiev.

Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca inaintea meciului le-a facut si o vizita fotbalistilor sau in cantonament. Acolo, el le-a multumit pentru prestatiile bune din ultima vreme, dar i-a adresat cateva cuvinte si lui Gnohere.



"Am trecut pe la echipa aseara, le-am zis jucatorilor ca le multumesc, iar cand am ajuns la Gnohere i-am spus sa ma ierte. El nu a zis nimic. E baiat bun, intelege situatia, e vorba de partea financiara, de bani multi. Si cand a fost schimbat la Severin, cu Craiova, a inteles", a spus Becali la Digisport.

7 goluri in 4 meciuri a marcat Gnohere pentru Steaua in luna octombrie.