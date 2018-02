Becali s-a dus in cantonamentul Stelei inaintea meciului cu CFR: "Bai, Nedelcule! Bai, Vlade!" Ce le-a zis jucatorilor

Gigi Becali s-a dus in cantonamentul stelistilor cu o zi inaintea meciului cu CFR. Chiar el a povestit ce le-a spus!

"Am fost la echipa! Multe lucruri n-am avut sa le zic. Eu le-am spus ca sunt mai valorosi decat CFR-ul.

Le-am zis ca echipele mari castiga meciurile importante. Ati vazut Barcelona cu Valencia! Daca ai valoare, bati si gata!

Le-am mai zis asa: <Voi, 4-5 jucatori care aveti pretentii de echipe mari... Nu exista jucator valoros care are pretentii de echipa mare si joaca 6 meciuri bune si pe al saptelea prost. Un jucator valoros joaca 11 meciuri bune din 10 posibile!>

I-am luat pe rand! Lui Nedelcu i-am zis sa ma ierte, ca tot ce am zis, am zis pentru el. Daca vrea sa ajunga mare fotbalist, ca are toate premisele, sa faca ce face Pintilii! Si daca face asta, o sa fie de 10 ori mai mare ca Pintilii!

Cu Larie nu am vorbit, ca e suspendat si nu e in cantonament.

Lui Vlad i-am zis ca mi-a placut si i-am zis ca singura solutie ca sa scape de emotii este rugaciunea.

Am baut si doua-trei guri de vin", a spus Gigi Becali la Digisport.