Becali s-a aruncat la un pariu riscant: "Asa o sa vedem daca FCSB e Steaua!" Anuntul facut azi

Duminica se joaca primul derby FC FCSB - Dinamo.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Gigi Becali e convins ca schimbarea denumirii Stelei in FCSB nu va afecta atasamentul fanilor fata de echipa.

Becali face un pariu: duminica seara vor fi 40.000 de suporteri in tribune la meciul cu Dinamo.

"Pana si Dinamo a zis: <nu ne intereseaza pe noi FCSB, noi jucam cu Steaua>. Pe suporteri nu-i intereseaza, o sa vedeti acum, la meciul cu Dinamo. O sa vedem daca suntem Steaua. O sa vedem daca vine lumea. Daca nu vine lume, inseamna ca nu suntem Steaua. Nu stiu exact cate bilete s-au vandut, dar eu cred ca o sa fie 40.000 in tribune. O sa vedem daca asta e Steaua."

Cere ajutorul UEFA

Becali a anuntat ca va cere o pozitie oficiala din partea UEFA dupa schimbarea denumirii.

"In ceea ce priveste palmaresul, o sa facem noi o cerere inainte, i-am spus lui Vali, acum, pe loc: <faci o adresa la UEFA si intrebi. Am achimbat numele, din FC Steaua Bucuresti in Fotbal Club FCSB. Nu am facut nicio alta schimbare juridica, decat numele."

"Va rog sa ne spuneti daca influenteaza, palmaresul, istoria si ceoficientul?> Bagam si coeficientul ca sa aiba sare si piper intrebarea. Istoria inseamna continuitate, palmaresul inseamna continuitate, eu daca continui, inseamna ca am palmaresul.", a mai spus patronul Stelei.