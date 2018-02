Becali REINVENTEAZA fotbalul! Ce tactica i-a recomandat lui Dica dupa catastrofa cu Lazio: "Asa trebuia sa joace!"

Lazio 5-1 Steaua // Gigi Becali spune ca Dica trebuia sa abordeze o alta tactica la Roma.

Becali ar fi jucat cu 3 inchizatori pe Olimpico in fata Romei, iar Mourinho este noul model al sau. Dica a avut o boardare curajoasa, insa a platit scump. Steaua iese cu 5 goluri incasate din Europa.

"Abia peste 2-3 ani o sa-mi permit sa mai vorbesc si eu de fotbal european. Nedelcu, Coman, Man, Morutan, sa creasca ei si mai vorbim.

Ramanem sa luptam pentru campionat, dar nu o sa incantam suporterii niciodata. O sa ne bucuram la banii UEFA, atat.



La pauza as fi schimbat toata echipa daca ma intreba cineva. Poti sa dai vina numai pe Nedelcu? E adevarat ca a fost spectator, trebuia sa stea in tribuna, e adevarat. Dar devine mai emotiv cand nu are jucator langa el. El a jucat prost pentru ca toata echipa a jucat prost.

Cred ca se putea aborda diferit meciul asta. Cum spune Mangia, trebuie sa invatam din greseli. Meciul asta trebuia sa se joace cu 3 mijlocasi la inchidere, 4-3-3 si stateam ca Mourinho cu Barcelona. Cand a jucat cu Inter MIlano. daca marcam un gol pe contratac bine, daca nu, la revedere. Cu Filip, Nedelcu si Ovidiu Popescu la mijloc, toti trei. S-a vazut absenta lui Pintilii 100%. Era altceva cu el. Am fost depasiti. Teixeira s-a vazut varsta, a lovit mereu intarziat, Nedelcu si el era praf, doi mijlocasi centrali ce pretentii sa mai ai. Noi nu ne-am asteptat la ei, eu nu stiam echipa lor, credeam ca o sa fie ca la Bucuresti. Dar 3 jucatori au schimbat toata fata echipei. Nu eram depasiti asa clar la mijloc, nu era diferenta asa mare.

Immobile a dat 3 ca i-am dat noi 3. L-am invitat sa ne dea 3. A venit Nedelcu si i-a zis: treci pe langa mine ca eu fac loc, nu e problema", a spus Becali la Digi.