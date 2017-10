O noua oferta pentru Nemec, cu salariu DUBLU! Becali e hotarat sa-l ia in iarna: "Le dau 500.000 de euro"

Adam Nemec e tinta principala a Stelei pentru perioada de transferuri.

Dupa ce l-a luat pe Gnohere, Becali vrea sa le mai dea o lovitura dinamovistilor. Patronul Stelei a facut o oferta de 500.000 de euro pentru Adam Nemec, care ramane liber de contract vara viitoare. Becali vrea sa-l ia inca din iarna, iar jucatorul mai are o oferta din lumea araba. Al Dhafra, clubul care l-a ofertat si pe Hagi in trecut, i-a pus pe masa un salariu dublu fata de Becali, 30.000 de euro pe luna, potrivit Fanatik. Totusi, Nemec ar prefera sa ramana in Europa pentru a nu pierde contactul cu nationala Slovaciei, acolo unde este titular si golgheter.

"Am vorbit cu impresarul ca sa stim situatia jucatorului. Mi-a spus ca in iarna poate semna si i-am oferit un salariu de 15.000 euro pe luna. Daca atat ii ofera si Dinamo, sa ramana acolo. Daca nu ii dau drumul acum pe cat ofer eu, 500.000 euro, o sa il dea mai tarziu pe 200.000 euro.

Eu vreau concurenta, la Steaua e concurenta! Obligatia mea e sa dau salariul la jucator, atat! Restul, ei sa arate ca merita", a spus Becali la Digisport.

Ionut Negoita i-a oferit un salariu de 13.000 de euro pe luna lui Nemec la Dinamo.

Becali ii ofera 15.000 de euro plus prima de instalare.

"Nemec e cel mai bun strain care a jucat vreodata in Romania", a spus Victor Piturca ieri la Telekom Sport.