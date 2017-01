Becali plateste o avere ca "rata" pentru jucatorii dati afara de Reghecampf. Cati bani cheltuie cu "renegatii"

Steaua a renuntat la 7 jucatori in aceasta iarna.

Iarna trecuta, Steaua platea o avere in fiecare luna jucatorilor tinuti pe bara. Doar Tade avea in jur de 25.000 de euro pe luna, suma depasind un total de 50.000 de euro cu contractele lui Alcenat, Guilherme, Tahar si Breeveld.

Becali se regaseste in aceeasi situatie si in acest an, avand 40.000 de euro pe luna "rata" pentru jucatorii tinuti pe bara de Reghecampf. Aganovici, Golubovici, Mitrea, Dan Popescu, Vilceanu, Chitosca si Enceanu sunt oamenii carora Steaua le plateste contractele degeaba in acest moment.

Jucatorii au fost lasati in afara lotului de Reghecampf, nefiind luati in cantonament.