Becali PATRON la o alta echipa din Liga 1? Ce plan BOMBA are daca DISPARE Steaua

Gigi Becali se gandeste la variante de plan B pentru eventualitatea in care clubul va fi obligat sa forteze falimentul din cauza disputei legale cu Armata.

Becali va negocia cu primarul din Chiajna conditiile in care ar putea sa o preia pe Concordia. Patronul Stelei stie deja ce va face cu jucatorii aflati acum sub contract si de ce investitii are nevoie pentru a lua titlul.

"Vreau sa investesc 7-8 milioane de euro in jucatori tineri si sa-i iau pe o societate. Apoi, ii dau imprumut la Steaua. Trecem in contract ca daca intra societatea in insolventa, jucatorul revine la echipa din liga secunda sau din liga a 3-a. Luni ma intalnesc si cu primarul de la Chiajna.

M-a sunat sa ne vedem, ca imi da echipa. Daca se intampla ceva, am direct echipa in prima liga. Daca e sa pierd procesul, investesc 20 de milioane la Concordia si iau titlul din primul an. Toti jucatorii ii transfer acolo si o sa vina sub forma de imprumut la Steaua. Totul legal, nu e nicio evaziune fiscala, nimic!" - a spus Becali la Digisport.