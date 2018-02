BECALI, PATRON LA CFR Cluj? // Vrea Paszkany sa renunte din nou? Becali anunta: "Mi-a propus sa preiau CFR acum 6 luni!"

Gigi Becali sustine ca a fost chemat sa preia clubul CFR Cluj!

Becali a cumparat pana acum echipe intregi de jucatori, insa a ramas tot timpul la Steaua. In urma cu 6 luni, putea sa devina patron si la CFR, sustine patronul Stelei.



"Inainte, mi s-a propus si mie Dinamo, dar am transmis ca nu pot face asta. Prima data mi s-a propus CFR-ul, a fost Paszkany la mine si mi-a zis "ai doua echipe, iesi campion sigur". La fel cu Dinamo, dar am spus ca nu este nici regulamentar, nici legal, nici moral. Nu poti sa faci o chestie de genul asta, pentru ca trebuia sa fac niste aranjamente. Am zis ca nu mai fac nimic regulamentar. Cu CFR s-a intamplat acum sase luni, cu Dinamo in urma cu doua luni. Daca nu au oamenii bani si vor sa vanda, ce sa fac!? Nu pot spune cine mi-a propus, lucrurile sunt mai complicate acolo. Dinamo costa patru milioane: doua milioane pentru Badea si doua pentru Negoita", a spus Gigi Becali la Digi.

Becali n-a preluat-o pe CFR, iar acum e in urma ei in lupta pentru titlu. Cei de la Cluj au fost deranjati de faptul ca Becali vrea sa-l transfere pe Arlauskis, insa patronul Stelei sustine ca jucatorul s-a propus singur.

"Eu nu vreau sa dau nume. Intelegeti ce vreti din ce am spus. Eu niciodata nu o sa vedeti ca fac lucruri imorale sau neregulamentare. Daca nu vin impresarii, parintii sau chiar jucatorii, nu fac vreodata primul pas. Nici prin gand nu mi-a trecut ceva de Arlauskis. Dar asa se intampla, ma contacteaza ei, portarii. Poate ca s-a auto-propus direct. Nu mai tin minte, nu vreau sa mai spun alte lucruri. Becali nu vrea sa destabilizeze, Becali spune adevarul, asa cum este", a spus Becali, la Digi