Becali, patron la ALT CLUB inainte de Steaua? Cu cine a negociat

Inainte sa devina patronul Stelei, Becali a fost la un pas sa puna mana pe un alt club: FC Onesti! Echipa nu mai exista de 2 ani, iar ultimul nume pe care l-a purtat a fost Dinamo.

Cu un an inainte sa devina patronul Stelei, in 2002, Becali a vrut s-o cumpere pe FC Onesti. Afacerea a picat si Becali a luat Steaua de la generali.



Daca nu o lua Becali, Steaua se desfiinta - spune Ilie Nastase. Nu crede ca Armata ar fi putut s-o tina in viata!



"Daca 8 ani ministerul n-a spus nimic si 10 ani a bagat Gigi bani in ea, eu cred ca e a lui Gigi Becali. Nu-mi imaginez ca Steaua se va chema altfel. Eu tot cu Steaua o sa tin!", anunta Nastase.